نعت نبيته بنت عبدالرحمن بن شميلان شقيقتها المتوفاة في دولة الكويت، معزية أبناءها وبناتها في وفاة الفقيدة.

وقالت نبيته بن شميلان في كلمات رثاء بعثت بها عبر ” المواطن” من منطقة حائل : تعجز الكلمة في مواضع لا ينفع فيها إلا الدعاء لأحبابنا، بأن يجعل الله الصبر والسلوان برداً وسلاماً على قلوبنا وقلوبكم، لفقد الغالية أختي سعدية بنت عبدالرحمن .. رحمها الله رحمة واسعة، وجعل مثواها أعلى الجنان.. وألبسنا وإياكم وأهلها وذويها ثوب التصبر.. وأسبغ علينا وعليهم الرضا والتسليم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وختمت بالدعاء ” اللهم اغفر لها واجعل ما صابها تكفيراً واجمعها بأبي عبدالرحمن وأمي نورة والأنبياء والشهداء والصديقين”.