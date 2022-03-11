أوضح صالح العمري لاعب أبها أن خروجه من مباراة الفتح اضطراريًا جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها.

تفاصيل إصابة صالح العمري

وتحدث العمري قائلًا: “شعرت بآلام في العضلة الضامة، ولكنها بسيطة، وقرر الجهاز الفني عدم المجازفة”.

وأضاف العمري: ” “واجهنا صعوبة في الخروج بالكرة، وبعد الطرد جاءت الأهداف الثلاثة، كنا نلعب أمام فريق ممتاز يتمتع بالانسجام مثل الفتح، وفي الشوط الثاني كان هناك تغيير في طريقة اللعب من قِبل المدرب، ولكن لم نوفق أمام الفتح”.

وتابع نجم أبها: “نحترم الحكام جميعًا، ونسعى للاستفادة منهم، وكنت أود الاستفسار فقط بشأن سبب الطرد”.

ملخص مباراة الفتح ضد أبها

وحقق نادي الفتح فوزًا مثيرًا على نادي أبها بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الشوط الثاني، كشر النموذجي عن أنيابه الهجومية ليُسجل 3 أهداف خلال 12 دقيقة عبر الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة الـ67 ثم اللاعب الكرواتي إيفان سانتيني الذي سجل هدفين في الدقيقتين الـ73 والـ79.

وأصبح رصيد النموذجي بعد الفوز 31 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد زعيم الجنوب عند 31 نقطة في المركز السابع.