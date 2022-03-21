يبدو أن البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب نادي روما الإيطالي السابق، يُفكر في الانضمام لأحد أندية دوري المحترفين السعودي بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ناينجولان حاليًا لفريق أنتويرب البلجيكي منذ العام الماضي قادمًا من نادي كالياري الإيطالي.

دوري المحترفين وجهة ضمن وجهات النجم البلجيكي

موقع ” torcedores” ذكر أن وكيل أعمال ناينجولان البالغ من العمر 33 عامًا عرضه على العديد من الأندية السعودية الناشطة بـ الدوري السعودي للمحترفين من أجل التعاقد معه، مع العلم أن اللاعب البلجيكي المخضرم مرشح للانضمام لأحد أندية الدوري البرازيلي بالفترة المقبلة.

9 سنوات مع منتخب بلجيكا

يذكر أن ناينجولان سبق له اللعب مع نادي إنتر ميلان الإيطالي وروما بجانب فريق بياتشينزا الإيطالي، كما مثل المنتخب البلجيكي خلال الفترة من 2009 إلى 2018.