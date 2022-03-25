وجه جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز، هجومًا شديدًا ضد إحدى الصحف الإسبانية بعد أن سجل ثنائية منتخب بلاده في شباك النمسا في تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ماذا قالت الصحيفة الإسبانية عن نجم منتخب ويلز؟

وكشفت صحيفة Daily Mail الإنجليزية أن جاريث بيل انتقد صحيفة Marca الإسبانية، وذلك بعد أن اتهمته بأنه لا فائدة منه في ريال مدريد ويحصل على راتب كبير من النادي الإسباني، دون أن يُفيد الفريق فنيًّا.

وكانت صحيفة Marca قالت عن بيل مع نشر صورة له كأنه طفيلي: “بيل طفيلي يتميز بالبرودة والصقيع الذي تشهده بريطانيا وجاء إلى إسبانيا وأظهر حبه للضيف، لكنه شخص طفيلي يمص الدماء دون أن يقدم أي فائدة، بيل يحصل على راتب كبير من ريال مدريد دون أي فائدة فنية تذكر”.

بيل يرد:

ورد بيل على الصحيفة الإسبانية قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الجميع يعرف من هو الطفيلي، الجميع يتوقع أداء خرافيًّا من اللاعب كأنه سوبر مان، ويحتفلون معهم، ثم يأتي هؤلاء وينتقدون بقسوة بمجرد أن أخطأ هؤلاء المحترفون مثل أي بشري، على الجميع أن يعلم أن الضغوطات المتزايدة تؤثر بشكل سلبي على اللاعب خاصة إذا كانت من الإعلام”.

يذكر أن الويلزي جاريث بيل كان ساهم في فوز ريال مدريد بـ 14 بطولة رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.