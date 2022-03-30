أسفرت مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عن العديد من المفاجآت، والتي كانت شاهدة على غياب أبرز النجوم العالميين عن نهائيات مونديال قطر المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وشهدت تصفيات المونديال، خروج مفاجئ لمنتخب إيطاليا على يد مقدونيا الشمالية، بينما فقدت الجزائر بطاقة التأهل في الثواني الأخيرة، وخسرت مصر تذكرة الصعود ضد السنغال، وأقصت بولندا السويد ليغيب العديد من النجوم عن الحدث العالمي.

رياض محرز

يعتبر رياض محرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أبرز النجوم الغائبة عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد خسارة الجزائر في الدقائق الأخيرة على يد الكاميرون بثنائية مقابل هدف.

وكانت الجزائر قد حققت الفوز بهدف نظيف، في الكاميرون ضد الأسود غير المروضة، ليحسم التعادل مواجهتي الذهاب والإياب، ولكن الهدف على ملعب المنافس ينصف الكاميرون لتقطع بطاقة التأهل لقطر.

محمد صلاح

فشل محمد صلاح في قيادة المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم في قطر، بعد إهدار ركلة الجزاء الأولى أمام السنغال، ليخسر الفراعنة، بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتهت مواجهتا الذهاب الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث حققت مصر الفوز في القاهرة، وسجلت السنغال في داكار، لتحسم ركلات الترجيح المواجهة، ويصعد ماني ورفاقه لمونديال قطر 2022.

إبراهيموفيتش

يغيب زلاتان إبراهيموفيتش عن مونديال قطر 2022، بعد خسارة نهائي الملحق الأوروبي ضد روبرت ليفاندوفسكي، حيث حققت بولندا الفوز بثنائية نظيفة على حساب منتخب السويد، ليفقد كأس العالم أيقونة ميلان.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ49، بينما أحرز الثاني بيوتر زيلينسكي.

كيلليني ودوناروما وجورجينيو

يفقد المونديال الثلاثي الإيطالي كيلليني ودوناروما وجورجينيو، بعد الخسارة الصادمة في نصف نهائي مباريات الملحق الأوروبي المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد هدف قاتل من مقدونيا الشمالية في الدقائق الأخيرة.

إيرلينج هالاند وأوباميانج

فشلت هولندا في التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، ليغيب النجم إيرلينج هالاند نجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، بينما أخفق منتخب الجابون في الوصول للمباراة الفاصلة من أجل قطع بطاقة التأهل لقطر ليفقد الحدث العالمي أوباميانج لاعب برشلونة الإسباني.

ومن المقرر انطلاق كأس العالم في قطر بحلول شهر نوفمبر المقبل.