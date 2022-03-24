استعرض أخصائي التغذية العلاجية، فراس الحربي، الطرق الصحيحة للإفطار خلال شهر رمضان الكريم.

إفطار على دفعتين:

وقال الحربي خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن الإفطار على دفعتين هو الأفضل في رمضان، حيث إن هذا الشهر يشهد انقلابًا في العادات اليومية، تتمثل في قلة النشاط البدني يقابلها كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وهو ما يؤدي إلى أثر سلبي على الصحة.

البدء بالتمر والماء:

كما نصح أخصائي التغذية بأن يكون الإفطار في رمضان على دفعتين وليس دفعة واحدة، حيث يتم في البداية روي الجسم بالسوائل وتهيئة المعدة للطعام بعد صيام طويل، كما أنه يفضل للصائم البدء بالتمر مع الماء وشوربة خفيفة.

وتابع أنه بعد أداء صلاة المغرب يتم تناول الفطور، وهو ما يقلل فرصة الشراهة أثناء الإفطار على دفعة واحدة.