نصحت وزارة التعليم الطلاب والطالبات بالاستعداد بشكل جيد مع اقتراب الاختبارات النهائية التحريرية حضوريًّا.

الاختبارات النهائية التحريرية:

وقالت التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “طلابنا وطالباتنا في التعليم العام يستعدون لأداء الاختبارات النهائية التحريرية حضوريًّا للفصل الدراسي الثاني؛ سائلين الله لهم التوفيق والنجاح”.

نصائح للتفوق:

وتابعت أنه يجب أن نستعد لأداء الاختبارات الحضورية بتفوق من خلال المحافظة على النوم الجيد والالتزام بالغذاء الصحي، وكذلك العمل على تنظيم الوقت وإتاحة البيئة المناسبة للاستذكار.