وجهت وزارة الصحة لكل أم تهتم بطفلها ونفسها، أهم النصائح لصيام صحي في الشهر الكريم.

إرشادات هامة:

وضمن الارشادات الهامة للأم المرضع في رمضان، قالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يجب أخذ قسط كافٍ من الراحة في نهار رمضان والحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة، وكذلك الحرص على أخذ كمية كافية من السوائل وشرب الماء على مدار الساعة خلال وقت الإفطار.

تناول السحور:

وشددت الصحة على ضرورة الحرص على تناول وجبة السحور التي تمد المرضع بالطاقة اللازمة أثناء النهار، وأيضًا تجنب المقالي والأغذية الدسمة والمالحة والمخللات حتى لا تسبب العطش والجفاف، مع ضرورة استشارة الطبيب في حالة الحاجة إلى تناول فيتامينات أو المكملات الغذائية.