أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة م. فيصل السمنودي أن نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم أمس سيُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع وسيعمل على تعزيز استقرار الأسر وحفظ حقوق الأطفال وتمكين المرأة وضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام ويسرع إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة ويرفع من جودة وكفاءة الأحكام.

أهمية نظام الأحوال الشخصية

وأضاف أن هذا النظام يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على استقرار الأسرة وآلية تكوينها وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الشاملة في جميع التعاملات لحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات استنادًا للكتاب والسنة . سائلًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم على وطننا الأمن والرخاء.

نقلة نوعية حوكمة وتنظيم العلاقات الأسرية

من جانبه أشاد المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية أ. محمد بن على آل رضي باعتماد النظام الجديد مؤكدًا ” أن هذا النظام الجديد للأحوال الشخصية يعد نقلة نوعية في حوكمة وتنظيم العلاقات الأسرية والممارسات المتعلقة بالأحوال الشخصية ومؤطرًا لما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن.

وأضاف أن هذا النظام بمواده المتعددة صدر لحفظ الأسرة والعناية ودعم لحقوق المرأة وحماية لها، ولحسم النزاعات الأسرية مثل النفقة والحضانة وأيضًا جاء منظمًا لعملية الزواج لأن الأسرة أساس المجتمع ولابد من حماية كل فرد فيها وحفظ حقوقه، كما أخذ هذا النظام بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة ؛ ليكون نظامًا مواكبًا مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات العصرية.