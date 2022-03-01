أكد عضو مجلس الشورى فيصل آل فاضل، أن الهدف الأساسي من نظام الصلح في القصاص هو أنه يشجع العفو والإصلاح ومنع المتاجرة بالدماء.

ما هو المسار النظامي لمقترح مشروع نظام الصلح في القصاص بعد موافقة مجلس #الشورى عليه؟ pic.twitter.com/c9TESMhiA9

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 1, 2022

تعويض مقبول ومعقول:

وأضاف آل فاضل، خلال حواره إلى قناة العربية، أن مشروع النظام يستهدف تجنيب تحويل الإصلاح إلى متاجرة بأموال الناس، بحيث يكون التعويض المقرر مقبولًا ومعقولًا.

تعديلات:

وتابع عضو الشورى أن نظام الصلح في القصاص، خضع لمسار نظامي بدأ بعرضه كمقترح ودرسته لجنة الشؤون القضائية والإسلامية وأجرت عليه بعض التعديلات التطويرية، ثم عرض على أعضاء المجلس وتقدم الأعضاء بعدة تعديلات استوعبتها اللجنة المعنية ووافق عليه مجلس الشورى، ليتم تحويله إلى مجلس الوزراء، على أن يصدر بعد ذلك بمرسوم ملكي واجب النفاذ.