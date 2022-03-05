تزينت أيادي صغيرات السن بنقش الحناء ضمن فعاليات مهرجان الخزامى في السوق الشعبي بمدينة عرعر مستذكرين الماضي الجميل للامهات والجدات.

ويعد نقش الحناء من الهدايا التي تقدم للصغيرات في المناسبات والأعياد بأشكال إبداعية مختلفة .

ويشمل المهرجان فعاليات مختلفة من أبرزها الأكلات الشعبية ، وكيفية تحضيرها وطريقة تقديمها، واستعراض أعمال الحرفيات وأعمال السدو، والأزياء الشعبية، والألبسة النسائية، ومنتجات الألبان، والعبايات، والعطور، ومسرح الطفل، وفنون شعبية، وفنانين تشكيليين، ومسابقات منوعة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل، ودورات تدريبية بقاعة التدريب بالسوق الشعبي .