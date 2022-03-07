ودع المدير الفني بيسنيك هاسي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، بعد رحيله رسميًّا.

هاسي يودع اللاعبين:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدرب هاسي أثناء توديع للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الأول لكرة القدم قبل بداية الحصة التدريبية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن توجيه الشكر لمدربه هاسي بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الماضية، حيث ظهر الراقي بشكل مخيب للآمال معه، بعدما اكتفى بـ6 انتصارات خلال 25 مباراة.

الأهلي يواجه الطائي:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الطائي صاحب المركز العاشر.