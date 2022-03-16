علّق الفنان المصري هاني رمزي، علي تداول صورته المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، التي رافقت تدوينات بشأن القصف الصاروخي الذي وقع فى أربيل الأحد الماضي.

أبو العربي:

وكتب هاني رمزي في تدوينة له عبر حسابه علي موقع فيسبوك ساخراً: “اسم الظابط الشهيد أبو العربي وليس هاني رمزي.. أرجو التصحيح”.

يذكر أن محيط القنصلية الأمريكية في أربيل، تعرض مؤخرًا، إلى هجوم بـ10 صواريخ باليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، وقد أثار اسم الفنان هاني رمزي، الجدل على نطاق واسع ليس في مصر بل في العراق والوطن العرب، خلال الساعات الماضية بعد ورود اسمه في القصف الإيراني الأخير، على أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ومدوّنون تابعة لإيران أسماء إسرائيلية زعموا أنها لضباط في الموساد قُتلوا خلال الهجوم وعددهم نحو 10، ومن بينهم صورة الفنان هاني رمزي بالزي العسكري خلال تجسيده فيلم أبو العربي.

تداول الخبر:

فضائية “النجباء” العراقية التابعة للمجموعة المسلحة “النجباء”، إحدى الفصائل المسلحة الحليفة لإيران في العراق، سارعت بنقل المزحة دون تدقيقها، إذ نشرتها كـ”خبر صحيح” على منصاتها الرقمية. في موقعي “تويتر” و”فيسبوك”، قبل أن تقوم بحذفها بعد عدة ساعات.