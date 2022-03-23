تعرضت الفنانة المصرية عبير صبري للهجوم من قبل بعض المتابعين والمغردين، وذلك بعد حديثها عن مجانية التعليم في إحدى اللقاءات التليفزيونية.

عبير صبري تتعرض للانتقادات

وقالت صبري إن الوقت قد حان لتغيير النظرة الموروثة عن إتاحة التعليم المجاني للجميع إلى المرحلة الجامعية، مضيفة، خلال مشاركتها في برنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية ETC : “لا أوافق على إتاحة التعليم المجاني للجميع، ويجب أن يكون متاحًا للمتفوقين جدًا في مجالات مهمة مثل الطب والهندسة والبرمجة”.

وتابعت الفنانة المصرية: “لا أطالب بإلغاء التعليم المجاني ولكن بتقنينه كما يحدث في الخارج، بحيث يصل للجامعة الطالب المتفوق الذي يمكنه إفادة البلد مقابل ما تدفع لتعليمه من خزينتها ومن أموال دافعي الضرائب”.

وطالبت صبري باحترام التعليم الفني والصناعي وتطويره بقولها: “أريد أن يتم احترام التعليم الفني وابتكار طرق جديدة لدعمه وتقديمه للمجتمع بصورة مختلفة، ومن حق كل شخص أن يتعلم شيئًا مهمًا له شخصيًا ومطابقًا لميوله وظروفه، سواء في التعليم الفني أو اليدوي، بحيث يكون مفيدًا للبلد ونحن نواجه ندرة في العمال المهرة”.

انتقادات لاذعة

وانتقد عدد من المتابعين والمغردين حديث عبير صبري عن مجانية التعليم حيث قالت سارة عصام: “طبعًا والفاشل اللي معاه فلوس يشترى الشهادة بفلوسه”، وتساءلت: “وإنتي متعلمة تعليم مجاني ولا لا؟”.

وقالت إحدى المغردات: “خلاص نصرف على التعليم المجاني من الملايين اللي بتتصرف على تصوير المسلسلات والمهرجانات الفنية اللي مش مستفيد منها أغلب الشعب”.

مسلسل يوتيرن

وعلى الصعيد الفني تخوض عبير صبري السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “يوتيرن”، الذي كشفت عن تشابه فكرته مع أحداث وقعت في حياتها الشخصية.

وتدور أحداث مسلسل “يوتيرن” حول ضابطة ملاحة بحرية تؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها، الذي يحاول السيطرة على حياتها ويجعلها تقطع علاقتها بالمقربين منها بسبب غيرته عليها، لكن يقع حادث سير يغير مجرى الأحداث.

العمل الرمضاني يشارك في بطولته كل من: ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وكريم قاسم ومحمود حجازي وأيمن القيسوني ونورهان وهلا السعيد وعبير منير.