انتهت مباراة ليفربول ضد وست هام، مساء اليوم، بفوز ليفربول بهدف دون رد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول ضد وست هام:

وبدأ ليفربول المباراة ضاغطًا بكل قوة، ليُحرز السنغالي ساديو ماني هدف التقدم للريدز في الدقيقة السابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ساديو ماني يُهدي النقاط الـ3 لـ ليفربول:

حاول فريق وست هام يونايتد في الشوط الثاني، إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وانتهت المباراة، بفوز ليفربول بهدف دون رد، ليُصبح رصيده 63 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن نادي مانشستر سيتي المتصدر.

وكانت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد بهدف دون رد، وفوز أستون فيلا على ساوثهامبتون برباعية دون مقابل، وفوز نيوكاسل يونايتد على برايتون بهدفين لهدف، وفوز برينتفورد على نادي نوريتش سيتي بثلاثية لهدف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية دون مقابل.

بينما فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بهدفين دون رد.

ليفربول ينتظر خسارة مانشستر سيتي:

ويأمل ليفربول في خسارة مانشستر سيتي غدًا، أمام مانشستر يونايتد حتى لا يزيد الفارق عن 3 نقاط بين ليفربول ومانشستر سيتي في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي