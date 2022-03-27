احتفى جمهور مشهور السناب الشاعر غازي الذيابي به بعدما حقق أمنية والده وأهداه سيارة لكزس 2021.

ونشر الذيابي مقطع فيديو عبر سناب شات وهو يقدم الهدية لوالده الذي لم يتمالك نفسه من البكاء عرفانًا وتقديرًا لهدية ابنه.

ماحب اتابع سنابات المشاهير كثير بس لما تشاهد مثل غازي الذيابي وكيف بره لوالده تقتنع ان يالييت كثير من المشاهير يحذون حذوه شاهد دموع والده وتعرف سبب نجاح غازي بعد توفيق رب العالمين #غازي_الذيابي pic.twitter.com/kOXQxdB7mB — عبدالله بن علوش (@AbdullahAllush) March 26, 2022

وتداول المغردون صورة الذيابي ووالده وفي الخلفية سيارة لكزس 2021 كتب عليها : “غالي والطلب رخيص يا تاج راسي” كما تداولوا صورًا أخرى له وهو يقبل رأس والده.

جمهور غازي الذيابي يثني عليه

وأثنى جمهور الذيابي على ما قام به، مؤكدين أنه مثال للابن البار ومثال لمشاهير التواصل الذين استغلوا شهرتهم في عمل الخير.

عبدالمانع آل صوان قال : “بيض الله وجهك وأسأل الله أن يفرحك كما فرحت والدك وهذا يدل على طيب معدنك الموروث من والدك وحسن تربيتك حقيقة هذا الموقف أسعدني سعادة لا يعلم بها إلا الله وأسأل المولى أن يزيدك من فضله ويفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة وهذه المواقف هي التي تكبر الرجل في أعين الآخرين”.

إسعاد الآخرين

وأضاف : “هنيئًا لك يا الذيابي ما قدمته لوالدك الذي جعلته يبكي فرحًا من فعلك وهديتك.. أبشر بكل خير من بر في والديه يبشر بالخير كم من صاحب مال هدفه كنز هذه الأموال ولا يفكر بوالديه ولا إخوانه ولا من حوله أقول لأصحاب الأموال المال لن تشعر بلذته إلا في بذله في الخير ومن الخير إسعاد الغير”.

أما عبدالله بن علوش فقال : “لا أحب أتابع سنابات المشاهير كثير بس لما تشاهد مثل غازي الذيابي وكيف بره لوالده تقتنع أن يا ليت كثيرًا من المشاهير يحذون حذوه .. شاهد دموع والده لتعرف سبب نجاح غازي بعد توفيق رب العالمين”.

يذكر أن الذيابي يحظى بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل ويقدم محتوى هادفًا يجذب إليه الكثير من المتابعين الذين يتفاعلون معه بشكل متواصل.