استعاد الهلال بريقه مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لينعش حظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال يتألق مع دياز في الدوري

وعاد رامون دياز لتدريب الهلال بعد رحيل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، عقب خسارته أمام الأهلي المصري برباعية في كأس العالم للأندية، لينتفض الزعيم مع المدرب الأرجنتيني.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع دياز من إيقاف مسيرة تألق الفرق الكبرى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأ مهمته بالفوز على الشباب بخماسية دون رد.

وفاز الزعيم بعد ذلك على الحزم بهدفين دون رد، قبل أن يتألق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد متصدر الترتيب، ويحسم الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 لصالحه بهدفين مقابل هدف.

التألق أمام النصر

وتألق الهلال مع دياز بشكل لافت أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث نجح في الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تفوقه على النصر، وفاز عليه مجددًا برباعية دون رد على ملعبه مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.