رد غرم العمري، وكيل أعمال زياد الصحفي مدافع نادي الاتحاد، على ما تردد حول توقيع اللاعب لنادٍ عاصمي في الرياض.

زياد الصحفي لم يوقع لنادٍ في الرياض:

وقال العمري في برنامج “أكشن مع وليد”: “زياد لم يوقع لناد في الرياض وكل ما قيل حول هذا الأمر مجرد شائعات”.

وكان الإعلامي عدنان جستنيه قال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تأكيدًا للتغريدة المنشورة أدناه بعدم توقيع اللاعب لأي نادِ أحب تأكيد أن إدارة نادي الاتحاد عرضت على اللاعب زياد 7 ملايين ريال ولو سألوني عن رأيي لكان لي رأي آخر وهو بمنتهى الصراحة عرضوا عقده للبيع والاتحاد في هذه الحالة هو الكسبان واللاعب خسران،، كل دقة بتعليمة”.

الهلال اهتم بضم نجم الاتحاد:

ذلك يُخالف تقارير كانت أكدت أن الصحفي اتفق مع إدارة نادي الهلال على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، على أن يتم التوقيع والإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.