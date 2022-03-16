أكد الإعلامي محمد الشيخ أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أصبح مهددًا بالغرامة المالية، بسبب بيانه ضد لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

نادي الاتحاد ينتقد لجنة الانضباط

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حامد البلوي 4 مباريات رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا يؤكد من خلال احترام قرار اللجان القضائية الرياضية في اتحاد الكرة، إلا أن لجنة الانضباط تواصل إصدار عقوبات متتالية على العميد بشكل “استفزازي”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد والحائلي قد يتعرضان لعقوبات

وقال محمد الشيخ في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قد نرى ألا إساءة إعلامية في بيان نادي الاتحاد، وبالتأكيد إدارة النادي بإدارته لا ترى ذلك”.

وواصل قائلًا: “لكن بعض عبارات البيان مثل “استفزاز، ايقاف غير قانوني، أعمال لا نعلم ما هي نهايتها، لم يحترموا قرار مركز التحكيم” قد تكيفها لجنة الانضباط إساءة؛ عدا عما يمكن وصفه بإثارة الرأي العام”.

وأضاف: “بيان الاتحاد وإن كنت أراه حقًا مشروعًا تفرضه مسؤولية الإدارة تجاه ما تراه استفزازًا للنادي؛ لكنه لن يمر دون قرار انضباطي، وفي تقديري لن يتجاوز العقوبة المالية بين 80 ألف و100 ألف ريال حسب التكييف لمادة الإساءة الإعلامية وفق المادة 50 من لائحة الانضباط.. ويا خوفي من التكييف!!”.

وتابع: “حينما أقول يا خوفي من التكييف.. فلأن المادة 50 تفتح الباب لعقوبات أكبر وأوسع قد تطال رئيس النادي أو الرئيس التنفيذي وكذلك مدير المركز الإعلامي بغرامات تصل إلى 300 ألف والحرمان من المشاركة في أي نشاط كروي لمدة عام.. الموضوع رهن التكييف.. شدوا الحزام”.