أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضرورة إضافة جميع أنواع الدخل بما فيها “حساب المواطن” خلال التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة، أنه يتطلب إدخال مقدار قيمة “حساب المواطن” من ضمن الدخل الخاص بالأسرة، موضحةً أن دعم “حساب المواطن” يُعتبر من الدخل غير المُكتسب.

وأشارت إلى أنه لا يصح التسجيل في النظام من غير الزوج؛ كون ذلك يُعتبر مُخالفة للنظام لعدم الإفصاح عن أفراد الأسرة بشكل كامل.

إيداع الدفعة الثالثة من معاشات الضمان

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي، قبل قليل، إيداع الدفعة الثالثة من معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس.