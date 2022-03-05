أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب على الطلاب الإفصاح عن المكافآت التعليمية أو الجامعية ضمن الدخل.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه “أنا طالب جامعي وليس لدي وظيفة حاليا هل يتم الإفصاح عن المكافآت المالية التي يتم الحصول عليها؟

وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله “وعليكم السلام، يتم اختيار الحالة الوظيفية (طالب)، وفي حال وجود مكافأة جامعية لا بد من الإفصاح عنها نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

تفاصيل دفعة فبراير:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل الدفعة:

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1062 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 129 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.