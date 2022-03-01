أكدت مؤسسة جسر الملك فهد ضرورة توفير تأمين كوفيد للأطفال من أجل دخول البحرين وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شروط دخول الأطفال البحرين

وقالت المؤسسة ممثلة في حساب العناية بالمستفيدين على تويتر، ردًا على سؤال أحد المتابعين إنه يلزم تأمين كوفيد ١٩ للسفر لمن هم دون 12 عامًا حسب الجهة المعنية في مملكة البحرين.

الجرعة الثالثة شرط السفر

يذكر أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) وذلك اعتبارًا من يوم 9 فبراير الماضي.

فحص PCR سلبي

كما تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ويسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

1-(سبعة) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2-(عشرة) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م.

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.