أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن دخل جميع التابعين المضافين بالتعديل على الحالة الوظيفية؛ حتى لا يتأثر الدعم.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال ورد فيه “هل يشترط الإفصاح عن دخل التابعين؛ حتى لا يتأثر التسجيل والدعم؟”.
وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “إنه لابد من الإفصاح عن دخل جميع التابعين المضافين بالتعديل على الحالة الوظيفية من خلال التالي:
1- من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى “موظف حكومي/ خاص” (حسب المصدر).
2- الضغط على حفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل).
3- اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (حسب جهة المصدر).
4- الضغط على حفظ.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن أن إجمالي مبالغ الدعم وصلت إلى 114 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 52 لشهر مارس الجاري.
دعم حساب المواطن الدفعة 52:
وأودع برنامج حساب المواطن قبل أيام، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 22 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال منها 985 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
نسبة أرباب الأسر:
وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
شروط الأهلية والاستحقاق:
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
اتقوا الله تم حذف حسابي من البرنامج عن طريق الخطاء ولم استطيع استرجاع حسابي وتحدثت مع خدمة العملاء ولكن دون فايده وتم قطع الدعم ولايوجد تسجيل جديد مع العلم اننا من اصحاب الدخل المنخفض والراتب لايكفي والاسعار كل يوم تزيد ارتفاع مع ارتفاع اسعار البنزين ومقبلين على رمضان ونشهد ارتفاع باسعار المواد الغذائيه غير مسبوق ولم نستطيع توفير احتياج اسرنا الضروريه ارفعوا لولاة الامر بفتح التسجيل بحساب المواطن ام الوضع معجبكم يااصحاب الرواتب العاليه والدعم الامحدود اين الضماير اين الايمان واين المسلم من اخيه المسلم
(ارتفاع اسعار المواد الغذائيه +الضرائب15٪+ ارتفاع البنزين )ونحن في بلاد انعم الله عليها بخيرات كثيره وتدعم البلدان والشعوب في الخارج باعمال خيريه تشكر عليها ولكن نحن ابنا هذا الوطن الغالي نعاني الامرين رواتب متدنيه خاصه موظفين البنود بقطاعات الدوله ومضفوا والقطاع الخاص نعيش على حافة الفقر لانستطيع توفير حاجيات اسرنا في ظل غلاء الاسعار والضرائب وغلاء المعيشه وغلاء الكهرباء والمياه ومقرات اعمالنا بعيده عن مقر سكننا ولانجد اي دعم حتى الجمعيات الخيريه لاتستقبل طلباتنا وشروط التقديم عليها لطلب المساعده معقده وطلباتهم تعجيزيه مع العلم ان اغلب المستفيدين منها هم اصحاب الرواتب العاليه والمناصب الوظيفيه العاليه اما الذي يستحق وبحاجه لن يحصل على شي لكثرة الطلبات والشروط الغير منطقيه وهي تعجيزيه للمواطن المحتاج فعلا للمساعده
وللعلم اننا ابنا وطن ودين وباعناقنا بيعة لولاة امرنا ومهما اثكلتنا هموم الحياه فجميع حقوقنا محفوظه عند من لاتاخذه سنةٌولانوم عند عالم الغيب والشهاده فهو حسبنا (فصبراً جميل والله المستعان)
——– مواطن——–