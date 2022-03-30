رد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين، على تلويح مواطنه ليونيل ميسي بالاعتزال دوليًّا.

وكان ميسي قاد بلاده للتأهل لـ كأس العالم 2022 بـ قطر بالإضافة إلى الفوز بلقب كوبا أمريكا في صيف 2021 على حساب منتخب البرازيل.

مدرب منتخب الأرجنتين يوضح الحقائق:

وتحدث سكالوني قائلًا: “هذه سُنة الحياة، وسيحدث في لحظة ما اعتزاله، لكن لماذا نفكر في المستقبل؟، يجب أن نستمتع بالحاضر”.

وتابع سكالوني: “لا أعرف ماذا يدور في رأس ميسي؟، ولكن يجب أن يتخذ القرار المناسب؟”.

وكان المنتخب الأرجنتيني تعادل فجر اليوم مع نظيره الإكوادوري بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

تأهل منتخب كندا يُبشر راقصي التانجو:

ويبدو أن تأهل منتخب كندا إلى نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر، سيكون بشرى سارة لـ منتخب الأرجنتين المتأهل سلفًا إلى المونديال.

وكان المنتخب الكندي تأهل للمرة الأولى إلى المونديال عام 1986 بالمكسيك، ونجح في التأهل للمرة الثانية بعد غياب 36 عامًا.

الأرجنتين في نسخة 1986 تُوجت بلقبها الثاني في كأس العالم بعد الفوز على منتخب ألمانيا الغربية بقيادة الراحل دييغو مارادونا بنتيجة 3/ 2، وهو ما يُحفز الأرجنتينيين لـ الفوز بنسخة 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخهم، وذلك بعد تأهل المنتخب الكندي.

وكان المنتخب الكندي هزم منتخب جامايكا الأحد الماضي برباعية دون رد في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لـ مونديال قطر، ليضمن التأهل قبل جولة أخيرة من التصفيات.