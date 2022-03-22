أكد برنامج سكني أن الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى البرنامج أن يكون المتقدم متزوجًا.

شروط الاستحقاق:

ولفت سكني ردًا على استفسار في هذا الشأن على موقع تويتر، إلى أنه لمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا.

خدمات سكني الإلكترونية:

ويقدم سكني خدمات إلكترونية عبر التطبيق والموقع بيسر وسهولة على مدار الساعة والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات “السوق العقاري”، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.