يُقدم حمدان الشمراني مستوى مميزًا مع الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، لتطالب الجماهير بانضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي.

حمدان الشمراني يتألق:

ويُعد حمدان الشمراني من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، وواصل تألقه وخطف الأنظار خلال مباراة الشباب بالأمس، لتدعمه الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وطالبت الجماهير عبر “تويتر”، بتواجد النجم الاتحادي في قائمة الأخضر، وقال عبدالله المجحم: “هل نرى حمدان الشمراني عبدالعزيز البيشي وكمارا في قائمة المنتخب السعودي؟”.

وكتب عبدالرحمن السالمي: “صنع الشمراني 7 أهداف مع الاتحاد منذُ قدومه 6 منها لرومارينيو، كما اعترض الكرة (43) مرة أكثر من أي ظهير آخر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 21/ 22”.

وتابع عبدالعزيز: “أفضل موسم لحمدان الشمراني هذا الموسم منذ قدومه الاتحاد.. تطور كثير من ناحية المساهمات والمساندة الهجومية والدفاعية حتى الآن مساهم بـ6 أهداف مع الفريق هذا الموسم وهو أعلى رقم وصل له اللاعب”.

الأخضر يستعد لمواجهتين قويتين:

وينتظر الأخضر في مارس مواجهتين حاسمتين بمشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث إنه سيواجه الصين وأستراليا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).