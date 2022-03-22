دشن مغردون وسمًا يحمل اسم مشهورة سناب شات هند القحطاني، وذلك عقب بثها مقطع فيديو وهي تبكي اشتياقًا لوالدتها، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الأم.

بكاء هند القحطاني:

ونشرت القحطاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، فيديو تتحدث فيه عن اشتياقها لوالدتها، قبل أن تجهش بالبكاء، وذلك على نغمات أغنية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الجديدة “بحبك يا أمي”.

وقالت هند القحطاني في الفيديو: “تذكرت أمي.. اشتقت لها.. أنتي عارفة يا أمي أني ما أقدر أجيكي”.

وعلقت القحطاني على كلمات أغنية شيرين عبدالوهاب التي تقول فيها: “ياللي ملامحك نفس ملامحي” بقولها: “فعلًا.. ملامحي نفس ملامح أمي، أنا نسخة منها.. أنا الوحيدة في إخوتي إللي أشبه لها”.

وأضافت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي: “ما زلت أحتفظ بالخاتم اللي أعطتهوني، الخاتم ذا أحبه والله لو تعطوني الدنيا وما فيها ما أستغني عنه ولا أبيعه ولا أهديه، ذا من أمي الله ياخدني قبلها”.

علاقة هند بوالدتها:

ولم تكشف هند القحطاني سبب ابتعادها عن أمها خلال الفيديو، ما جعل المتابعين يتساءلون عن سبب عدم ذهابها لأمها، خاصة وأنها لم تتحدث عنها أبدًا، ودائمًا ما تخفي أي تفاصيل تخصها.