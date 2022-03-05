أطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس (الخميس) “برنامج تطوير قادة الترفيه”، أحد برامج مبادرة ” ُصناع السعادة” التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في سبتمبر الماضي.

ويهدف البرنامج الذي تم تدشينه في حفل أقيم في فندق هيلتون بالرياض، إلى تدريب وتأهيل 30 قائداً سعودياً في قطاع الترفيه من خلال برامج تدريبية مكثفة وجلسات إرشادية تستمر لمدة 6 أشهر، بالتعاون مع جامعة كورنيل العريقة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك سعياً لتطوير قطاع الترفيه في المملكة.

برامج تدريبية وورش عمل

ويتضمن البرنامج العديد من البرامج التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى التدريب الفصلي في مجالات التطوير القيادي، ما يحقق الفائدة المرجوة في القطاع الذي يعد واحد من قطاعات جودة الحياة. وجرى اختيار المتدربين في البرنامج من قبل الهيئة بناء على عدة معايير منها الشخصية والمهنية والعلمية، وذلك سعياً منها على تطوير قدرات قطاع الترفيه، الذي يعد واحداً من أبرز القطاعات الواعدة. ومن المنتظر أن تبدأ خلال أسابيع قليلة أول ورش العمل الخاصة بالبرنامج.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه دشنت في وقت سابق من العام 2021 مبادرة “صنّاع السعادة” والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مشارك في مرحلتها الأولى، وتضم عدة برامج متخصصة موجهة لعدة شرائح تشمل القيادات في القطاع.