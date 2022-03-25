أعلن ‏رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك أن هيئة الصحفيين بمحافظة حفر الباطن قد وقعت شراكة مع كليات الخليج الأهلية لتقديم برنامج الدبلوم في الصحافة لعدد 200 إعلامي وإعلامية على مستوى المملكة في دراسة مكثفة عن بعد.

ولفت المالك أن كليات الخليج سوف تقيم حفل تخرج بعد نهاية برنامج الدبلوم وسيكون برعاية ‏من صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظة حفر الباطن.

‏وأشار المالك أن هذه البادرة سوف تفيد ‏الإعلاميين والإعلاميات ‏في تعليمهم الكثير من المهارات الإعلامية ‏من ناحية كتابة التقارير والتحقيقات الصحفية.