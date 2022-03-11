قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هاينز مساء أمس الخميس إن القوات الروسية تعمل “بتجاهل طائش” للمدنيين بينما تواجه مقاومة أقوى مما كان متوقعًا في أوكرانيا وإن وكالات المخابرات الأميركية تتابع تحركاتها من أجل محاسبتها.

وقال البيت الأبيض، إن روسيا هي صاحبة التاريخ في استخدام الأسلحة البيولوجية وليس نحن، مشيرًا إلى أن روسيا تتهم أميركا بتصنيع أسلحة بيولوجية كنوع من التضليل، وإنها تمتلك ترسانة أسلحة بيولوجية واستخدمت بعضها ضد معارضين في أراضي الناتو.

مجتمع المخابرات

وأضافت هاينز، في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة: “مجتمع المخابرات يعكف عبر وكالاته على توثيق ومحاسبة روسيا والجهات الفاعلة الروسية على أفعالها”.

واعتبرت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتصلة بالتأهب النووي “غير اعتيادية”. كما رأت أن “روسيا هي التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة”.

المقاومة الإيرانية

وفي سياق الأحداث في أوكرانيا، قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية إن “المقاومة الأوكرانية حرمت روسيا من انتصار سريع”. كما اعتبرت أن اتهامات روسيا للولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا “كاذبة”.

من جهتها، لم تستبعد وكالة المخابرات المركزية (الـ”سي. أي. إيه”) استخدام روسيا لأسلحة كيمياوية في أوكرانيا، كما رأت أن “الحرب الروسية في أوكرانيا ارتكزت على سلسلة من الأكاذيب”.