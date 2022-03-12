قال محمد اليوسف، والد أحد الشهداء، بعد حضوره تنفيذ القصاص في المشاركين في حادثة الدالوة في الأحساء: إن عدالة بلادنا حاضرة ولا تحتاج الحديث عنها.

فيديو | #الإخبارية تلتقي محمد اليوسف والد أحد الشهداء بعد حضوره تنفيذ القصاص في المشاركين في حادثة الدالوة في #الأحساء pic.twitter.com/Ehobf72HA1

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2022

وأضاف اليوسف، لقناة “الإخبارية”: “كنا ننتظر وعندنا ثقة في الدولة بتنفيذ الحكم في المدانين، ونشكر الدولة، وكلنا راحة واطمئنان بتنفيذ حكم القصاص في المشاركين في حادثة الدالوة في الأحساء”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.

بيان وزارة الداخلية:

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إدانة كل من: عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني، وطارق بن مساعد بن زيد المطيري، وخالد بن زويد ابن قحطان العنزي، ومروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر، ورياض بن أحمد بن علي حربي، وبسام بن ناصر بن إبراهيم الحميد، وفايز بن عياد بن داموك الرشيدي، وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري– جميعهم سعوديو الجنسية– بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.