يحيي الفنان اللبناني وديع غصن أمسية طربية غدًا الجمعة في بوليفارد رياض سيتي ضمن حفلات “ليالي شامية” المقامة في موسم الرياض.

وديع غصن في ليالي شامية:

وروجت الصفحات الخاصة بالبوليفارد وموسم الرياض على تويتر، للحفل، وكتبت صفحة موسم الرياض : “بكرة موعدنا مع أمسية طربية للفنان وديع غصن في ليالي شامية داخل بوليفارد رياض سيتي.. احجز طاولتك الحين وعيش أحلى الأوقات”.

منطقة البوليفارد:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.

رقم قياسي لموسم الرياض:

وفي وقت سابق أعلن المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تجاوز زوار موسم الرياض حاجز الـ13 مليون شخص.