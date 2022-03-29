أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز)، ورشة عمل “عن بعد” تحت عنوان “الورشة الاستطلاعية لحاجات أولياء الأمور من التقويم التعليمي”.

هدف الورشة:

واستهدفت الورشة أولياء أمور طلاب وطالبات التعليم العام من مختلف مناطق المملكة للتعريف بالتقويم المدرسي وأهميته، إضافةً إلى التعريف بدورهم الفعّال، ومعرفة آرائهم ومرئياتهم حول كيفية رفع جودة التواصل الإيجابي معهم.

واستعرضت الورشة نتائج الاستبانة الإلكترونية الخاصة بأولياء الأمور لتحديد الاحتياجات من برنامج تعزيز الوعي بالتقويم التعليمي، وقياس المعرفة والوعي، والمشاركة والاندماج والاحتياجات، بالإضافة إلى عرض أبرز الاستنتاجات التي تم التوصل إليها من هذه الاستبانة.

تعريف بالتقويم المدرسي:

وقدمت الورشة تعريفًا بالتقويم المدرسي ونبذة موجزة عن مشروع الوعي المجتمعي بالتقويم التعليمي، إضافةً إلى التعريف بالاختبارات الوطنية والدولية، وتقويم المدارس، الذي اشتمل على (التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي، والتقويم الذكي)، كما تضمنت التعريف بمؤشر “ترتيب” وأهدافه وآلية استخدامه لاختيار المدارس، ودور أولياء الأمور في تحسين أداء الأبناء في الاختبارات الوطنية.

يُذكر أن التقويم المدرسي يُعد إحدى الخدمات التي تعمل عليها الهيئة ممثلة بمركز (تميز)، ويتضمن منح المدارس الحكومية المتميزة وسام التميز، وبناء معايير التقويم والتميز المدرسي وأطرها وأدواتها وتطويرها، إضافة إلى تطوير المتطلبات الفنية للأنظمة الإلكترونية، والإسهام في تحديد متطلبات تدريب الاختصاصيين، وتطبيق البرامج في مدارس التعليم العام، ورصد أدائها، وتحديد المستهدفات التطويرية، وإبراز قصص النجاح.