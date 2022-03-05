أكدت وزارة الرياضة- قبل قليل- على أن الملاعب والصالات الرياضية ستكون متاحة أمام الجماهير بكامل طاقتها الاستيعابية.

وزارة الرياضة تفتح الملاعب والصالات بنسبة 100%:

وذكر الحساب الرسمي لـ المتحدث الرسمي لـ الوزارة عبر “تويتر” أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، فإن الملاعب والصالات ستفتح بكامل طاقتها الاستيعابية.

الكلاسيكو كامل العدد:

وسيحضر عشاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الملاعب بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للملعب بداية من الجولة المقبلة وهي الجولة الـ24، ومباراة الهلال والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.

وتبدأ مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري المحترفين، بداية من يوم الخميس المقبل بمباراتي “الفتح ضد أبها، والتعاون ضد الفيصلي”.