توجت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، بجائزة التواصل الإعلامي في الجهات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وزارة الرياضة تفوز بجائزة

وفازت وزارة الرياضة بالجائزة بعد منافسة قوية مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لاستلام الجائزة، في ختام أعمال المؤتمر السابع والعشرين للحكومة والمدن الذكية الذي أُقيم في دبي.

وتسلم مدير عام الإعلام في الوزارة، أحمد السويلم الجائزة من رئيس دائرة الطيران المدني، عضو المجلس التنفيذي برأس الخيمة، المهندس سالم بن سلطان القاسم.

جائزة التواصل الإعلامي في الجهات الحكومية

وحصدت وزارة الرياضة الجائزة، وفقًا لمعايير معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز الحكومي، وذلك نظرًا للتغطيات الإعلامية، والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإبراز الفعاليات والمناسبات الرياضية التي أقيمت في السعودية.

كما قامت بتغطية الفعاليات الرياضية المتنوعة، والمؤتمرات الكبرى؛ لإيصال الرسالة إلى رواد كافة الشبكات الاجتماعية، والوصول إلى جميع الفئات داخل وخارج المملكة، بجانب دورها الإعلامي في نقل الأحداث الرياضية بمختلف اللغات.

وتقدم هذه الجائزة ضمن رؤية معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، التي تهدف إلى صياغة قواعد جديدة للتنافسية المؤسسية الذكية، وتسليط الضوء على أفضل الإنجازات التي تدعم رؤية المنطقة.