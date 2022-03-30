أعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، إطلاق خمس مبادرات للرقي بصناعة الاعلام وتطويره في المملكة

وقال القصبي “يسرني الإعلان عن خمس مبادرات طموحة؛ للرقي بصناعة الاعلام وتطويره في المملكة وهي:-

– إنشاء مركز الأرشيف الوطني للإعلام السعودي لأرشفة جميع الصور والوثائق.

– إنشاء متحف إعلامي سعودي؛ لحفظ وتخليد الإرث الصحفي الوطني.

– إقامة ملتقى “أم القرى” الإعلامي ليعقد -بمشيئة الله- كل عامين.

– إطلاق “ميدياثون”؛ بالشراكة مع STC نحو أفكار إعلامية مستقبلية مبتكرة.

– إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المؤسسات الصحفية السعودية للتحول الرقمي.