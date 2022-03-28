أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة لديها مكانة إستراتيجية على مستوى العالم، وجاذبة للمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والعلماء.

وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN): “إن الاستثمار في المملكة سابقًا معتمد بشكل كبير على الغاز والنفط وهذه فرصة كبيرة في التفكير في زيادة الفرص الاستثمارية وتنميتها وتطويرها وتنوعها لتكون جميع المجالات متاحة في جميع القطاعات والبحث عن التنوع والابتكار من خلال المقترحات المقدمة لبلوغ الهدف ونمو الاستثمار”، مبينًا أن المملكة لديها جميع المكونات الأساسية للاستثمار وتعد أرض خصبة للمستثمرين والشركات على مستوى دول العالم.

جذب الاستثمارات

وبين المهندس الفالح، أن “رؤية المملكة 2030” أوجدت مبادرات استثماريه رائعة، منوهًا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للوطن وتطويره المجال الاقتصادي، مما يسهم في جعل المملكة مركزًا لجذب الشركات العالمية.

وأشاد خلال حديثه بالقيادات الشابة من رواد الأعمال الناجحين الذين لهم وفق رؤية المملكة 2030 العديد من المبادرات في أنحاء العالم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة عملت على تسهيل قوانين الاستثمار وإيجاد عوائد مناسبه للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال.