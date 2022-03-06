أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة ستعقد اختبارات تعزّز وتدعم مهارات الطلبة في اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية لجميع الطلبة في كافة المدارس ابتداءً من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وذلك بشكل حضوري في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي القادم.

وأضاف أن هذه الاختبارات تركز على المعرفة والمهارات الأساسية في المواد المستهدفة خلال الفصلين الدراسيين السابقين، داعيًا إلى ضرورة استثمار زيادة ساعات التعلّم بالشكل الأمثل، والذي يعود على رفع وتجويد نواتجه.

لقاء وزير التعليم

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، منسوبي وقيادات التعليم بمحافظة الأحساء، حيث أكد على أهمية تكامل الجهود بين جميع منسوبي التعليم لمواصلة الرحلة التعليمية واستمرار المدارس بأفضل صورة جاذبة ومطمئنة للطلبة وأولياء أمورهم، داعيًا إدارات التعليم للاستفادة من الميزانيات التشغيلية للمدارس وصرفها في الأوجه المخصصة، بما ينعكس إيجابًا على تجويد المخرجات التعليمية للطلاب والطالبات.

تطوير الخطط الدراسية والمناهج

وتطرق وزير التعليم إلى ما شهدته الخطط الدراسية والمناهج من مراحل تغيير وتطوير، مما كان له دور في تعزيز الهوية الوطنية، والانتماء الوطني والتنافسية العالمية، ومواكبة خطط المملكة التطويرية في المجال التعليمي، متطلعًا إلى أن تثمر هذه الجهود في تحقيق ارتفاع ملحوظ على مخرجات التعليم في المملكة.

تعزيز الوعي الفكري