ثمن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ مضامين حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع مجلة أتلانتيك.

التحصين ضد التطرف والفساد

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن حديث سمو سيدي ولي العهد؛ يعكس تطلعات كل مواطن مخلص في الإصلاح والتطور لمستقبل مشرق، والتحصين ضد التطرّف والفساد، والعزم قُدمًا لتحقيق رؤية 2030”.

الاعتزاز بمكتسباتنا الوطنية

وأضاف وزير التعليم أن حديث ولي العهد يعكس أيضًا الفخر بالثوابت والاعتزاز بمكتسباتنا الوطنية، وقدرتنا بتطلعاته -حفظه الله- على المنافسة العالمية بكل اقتدار وتمكّن.