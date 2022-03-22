التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها جمهورية باكستان الإسلامية.

تعزيز التعاون:

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.