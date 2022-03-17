التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية بوي تان سون، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية الأولى إلى فيتنام.

علاقات ثنائية:

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من الملفات السياسية والأمنية المتعددة الأطراف على المستويات كافة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مأدبة عشاء:

عقب اللقاء، أقام معالي وزير الخارجية الفيتنامي مأدبة عشاء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة العشاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.