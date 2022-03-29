تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني حفل تخريج (587) خريجًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.

تهنئة وزير الداخلية:

ونقل المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني تهنئة سمو الأمير عبد العزيز بن سعود للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم لا محدود من سموه الكريم.

فخر واعتزاز:

وعبّر اللواء القرني عن فخره واعتزازه بالخريجين وما حصلوا عليه من تدريب وتعليم طوال مدة وجودهم في الأكاديمية، راجيًا أن يسهموا مع زملائهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن، واكتساب الخبرات والمهارات الميدانية للحرب على المخدرات، ووقاية المجتمع من السموم.