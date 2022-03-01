التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في تونس، اليوم، بدولة رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.