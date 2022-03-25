أوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أنه يؤيد استمرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في دورة جديدة، بعد ما قدموه وساهم في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في قطر.

اتحاد القدم قدم ما يشفع له

وتحدث عبدالعزيز الفيصل لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” أنا مع استمرار الاتحاد السعودي للكرة الحالي .. وأرى أنهم قدموا ما يشفع لاستمرارهم”.

وأضاف الفيصل: ” لا نريد المشاركة في المونديال فقط وإنما تقديم أفضل تمثيل للسعودية، مازال أمامنا عمل كبير للوصول لطموح القيادة والشعب السعودي.

وتابع: “ستكون هناك احتفالات غنائية وغيرها في ملعب الجوهرة أمام أستراليا “.

وزير الرياضة يقدم التهنئة لـ المسحل واتحاده

وغرد وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” في وقت سابق : “أبارك لجمهورنا الغالي ومبارك لأخي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد ولاعبي الأخضر والجهازين الفني والإداري، على ما قاموا به من عمل وجهد لإنجاح مسيرة منتخبنا في التصفيات والتأهل إلى مونديال 2022”.