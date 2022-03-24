أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب تواجد في أقوى مجموعة بالتصفيات.

وزير الرياضة يؤكد تواجد الأخضر بالمجموعة الأقوى

وعلق وزير الرياضة على تأهل الأخضر قائلًا: “كنا في أقوى مجموعة في التصفيات وبالعمل الدؤوب استطعنا أن نصل إلى كأس العالم، ونعد الجميع بالمثابرة والعمل الدائم”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”، قائلًا: “تحضيرنا للتأهل إلى كأس العالم بدأ من لحظة التعاقد مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد”.

ونجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الأسترالي في الوقت القاتل بهدفين دون رد، ليتأهل الساموراي والأخضر بشكل رسمي إلى المونديال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دعم ولي العهد لقطاع الرياضة

وتحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن الدعم الذي تحظى به الرياضة، قائلًا: ” نحن نحظى بمتابعة ودعم واهتمام كبير من ولي العهد، وهو يجتمع معنا بشكل أسبوعي في أدق التفاصيل لتطوير المنظومة الرياضية في المملكة”.

وتابع وزير الرياضة: “اليوم المحافل الدولية تعكس الضوء على مكانة المملكة، ونحن نعمل في المنظومة الرياضية في ظل هذا الدعم لتقديم ما هو الأفضل والجهود مستمرة، ويعمل ولي العهد على حل أي تحديات أو أي أمور قد تعطل من ازدهار الرياضة”.