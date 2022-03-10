أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على أن دعم القيادة الرشيدة، كان وراء نجاح القطاع الرياضي في المملكة، في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية مؤخرًا.

الأمير عبدالعزيز بن تركي- وزير الرياضة: بدعم #خادم_الحرمين_الشريفين واهتمام سمو #ولي_العهد استضفنا الفورمولا 1 وعاد ملعب عبدالله الفيصل العريق .. بالعمل نصنع النجاح وتحفزنا رؤية طموحة .. شكرًا لمكة وجائزتها

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/Ahb76twbEd — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 9, 2022

تعليق وزير الرياضة:

وألقى عبدالعزيز الفيصل كلمة أمام الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في حفل تتويج الوزارة بـ جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري.

القطاع الرياضي ينجح في استضافة أكبر الفعاليات:

وقال عبدالعزيز الفيصل: “اهتمام وحرص القيادة على دعم القطاع الرياضي جعلنا ننجح في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية مثل الفورمولا وان ورالي داكار ونجحنا في افتتاح ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة لاستضافة المباريات في كرة القدم”.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: “المملكة في القطاع الرياضي قدمت واقعًا مشرفًا، وبفضل أبنائها كنا في الموعد عند تنظيم الفعاليات”.