أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بحماس لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة أستراليا المرتقبة.

وزير الرياضة يشيد بلاعبي الأخضر:

ونشر وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تواجده في مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، لتحفيز اللاعبين ودعمهم قبل مباراة أستراليا.

وعلق وزير الرياضة قائلًا: “تشرفت بنقل تهنئة قيادة وطننا لإخواني لاعبي الأخضر بمناسبة التأهل إلى المونديال خلال لقائي بهم اليوم.. سعدت بروحهم العالية وحماسهم للقاء الغد، دعواتي لهم بالتوفيق”.

مباراة السعودية وأستراليا:

وستُقام مباراة السعودية وأستراليا، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا للاحتفال بالتأهل.

وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات المونديال، قبل مباراته الماضية ضد الصين، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا، ولكن الأخضر يطمح في الفوز لضمان الصدارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).