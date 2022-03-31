وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لـ لاعبي المنتخب السعودي على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر متصدرًا مجموعته في التصفيات الآسيوية.

الأخضر تأهل بعد جهود عمل 3 سنوات:

وتحدث عبدالعزيز الفيصل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “هذا نتائج عمل وجهد استمر لمدة 3 سنوات وبالطبع التأهل لـ كأس العالم ليس وليد اللحظة، بل الموضوع يُبنى لبنة وراء لبنة، حتى تحقق الأمر”.

وأضاف وزير الرياضة: “لا يوجد أي منتخب سهل في كأس العالم، المواجهات ستكون صعبة ويجب على المنتخب السعودي الاستعداد جيدًا لمواجهات المونديال”.

موعد قرعة مباريات كأس العالم:

يذكر أن قرعة مباريات كأس العالم سوف تقام عصر بعد غد الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.