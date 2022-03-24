قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التهنئة إلى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإلى كافة أعضاء اتحاد القدم والجهازين الفني والإداري لـ الأخضر بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

تعليق وزير الرياضة

وغرد وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أبارك لجمهورنا الغالي ومبارك لأخي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد ولاعبي الأخضر والجهازين الفني والإداري، على ما قاموا به من عمل وجهد لإنجاح مسيرة منتخبنا في التصفيات والتأهل إلى مونديال 2022”.

ملخص مباراة الأخضر والصين

وكان المنتخب السعودي أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله صالح الشهري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب سلمان الفرج.

وفي الشوط الثاني أهدر المنتخب السعودي أكثر من فرصة عبر سالم الدوسري وأحمد شراحيلي لإحراز الهدف الثاني.

وسجل المنتخب الصيني هدف التعادل بالدقيقة الـ81 من ركلة جزاء عبر اللاعب تشنجي زهو.

جدير بالذكر أن رصيد المنتخب السعودي أصبح بعد التعادل 20 نقطة في وصافة المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن منتخب اليابان المتصدر، بينما أصبح رصيد المنتخب الصيني 6 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة الثانية.