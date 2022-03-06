أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تمنياته بأن يكون لكل نادٍ ملعب خاص به خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا تجهيز 3 إستادات للأندية في الموسم الجديد.

تجهيز ملعب أبها:

وتحدث وزير الرياضة عن افتتاح منشأة نادي أبها: “إن شاء الله الموسم الجديد تكون منتهية تجهيزات الملعب، فهو يحتاج إلى الزراعة فقط”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “رئيس النادي أبلغني أن الزراعة تكون بعد الشتاء وفي الموسم الجديد سيكون للنادي ملعب للفريق الأول خلف النادي، ونتطلع يستخدمونه للفئات السنية والأكاديمية”.

زيادة المسطحات الخضراء:

وأضاف: “وزارة الرياضة تطلق عدة مشاريع تساهم في النهضة، وهذا دورها وإطلاق مراحل أخرى في منطقة عسير، لدينا عجز في المسطحات الخضراء، لدينا أنشطة من الدعم اللا محدود من القيادة والأنشطة التي تقام الاتحادات أصبح الطلب أكثر من الموجود”.

وواصل وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “نواجه إشكالية مع زيادة عدد الأنشطة والممارسين والفعاليات؛ يتطلب التطور، نشتغل طوال الأسبوع ونتابع مع رؤساء الأندية على احتياجاتهم ومتطلباتهم، وفي استراتيجية دعم الأندية هناك بند لخدمة هذا الموضوع”.

وزير الرياضة يؤكد تجهيز 3 إستادات:

واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “لدينا 3 إستادات تخص الأندية ستكون جاهزة ونطمح أن كل نادي يكون لديه ملعب خاض به وبجماهيره خلال العشر سنوات القادمة وفقًا لرؤية المملكة 2030”.